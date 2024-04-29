Карпин: «Не первая игра, когда пропускаем такие дурацкие голы, это ненормально и начинает напрягать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре РПЛ оценил эпизод с голом соперника.

На 13-й минуте полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счет матча, воспользовавшись несколькими ошибками защитников и вратаря «Ростова».

«Ошибка началась еще с Никиты Медведева. Ему не нужно было загонять Сако на фланг. Умар начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это тоже непозволительно. Не первая уже игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это уже ненормально», — цитирует Карпина matchtv.ru.

«Ростов» (40 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (26) остался на 14-й строчке в турнирной таблице.