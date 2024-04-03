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Сегодня, 13:14

Карпин рассказал, что не мечтает снова работать в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о возможности работы в «Спартаке».

«Связывались ли со мной из «Спартака»? Нет. Есть ли у меня мечта, связанная со «Спартаком»? Да нет. Мечты? Я уже работал. Мечта — это когда ты мечтаешь о чем-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня такой цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России», — сказал Карпин в передаче на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Валерий Карпин (справа) разговаривает с&nbsp;судьей Алексеем Сухим. Удаление Карпина с Онопко и напряженная серия пенальти! «Ростов» прошел «Химки» в Кубке

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, работая также генеральным директором. В 2012-м он покинул пост тренера, однако в конце года вернулся обратно. В 2014 он покинул московский клуб.

Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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