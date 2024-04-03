Карпин рассказал, что не мечтает снова работать в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о возможности работы в «Спартаке».

«Связывались ли со мной из «Спартака»? Нет. Есть ли у меня мечта, связанная со «Спартаком»? Да нет. Мечты? Я уже работал. Мечта — это когда ты мечтаешь о чем-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня такой цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России», — сказал Карпин в передаче на YouTube-канале «Это футбол, брат».