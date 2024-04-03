«Спартак» поздравил Бабича с рождением сына

«Спартак» в своих социальных сетях поздравил защитника команды Срджана Бабича с рождением ребенка.

3 апреля возлюбленная футболиста Теодора родила сына. Мальчику дали имя Михайло.

«Поздравляем Срджана и его супругу Теодору с рождением малыша! Пара назвала первенца Михайло», — сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне 27-летний серб провел 17 матчей за красно-белых, в которых забил 3 мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.