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Сегодня, 00:08

Карпин считает, что «Ростов» в первом тайме с «Балтикой» хорошо играл

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в 8-м туре чемпионата России с «Балтикой» (2:2).

«В первом тайме был абсолютно нормальынй футбол. Обе команды прессингующие, прессинговали хорошо. Поэтому приходилось играть в более прямолинейный футбол. Нормально», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.

Валерий Карпин
ФК Балтика
ФК Ростов
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