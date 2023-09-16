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РПЛ

16 сентября, 23:40

Генеральный директор «Сочи» отреагировал на вопрос о возможной отставке Хохлова

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на вопрос журналистов о возможной отставке главного тренера клуба Дмитрия Хохлова.

«Все позже», — сказал Рубашко журналистам.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.

Хохлов работает в «Сочи» с января 2023 года. Изначально он был помощником Курбана Бердыева, занимавшего пост главного тренера. В апреле после отставки Бердыева Хохлов возглавил сочинцев.

Дмитрий Хохлов. Хохлов о возможной отставке: «Скоро все узнаете»
Дмитрий Хохлов
РПЛ
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Ахмат – Краснодар
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16.09 19:00
Спартак – Сочи
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Балтика – Ростов
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Урал – Факел
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