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Сегодня, 16:04

Карраскаль эмоционально попрощался с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник Хорхе Карраскаль, который перешел из ЦСКА в «Динамо», обратился к болельщикам армейцев.

«Привет, ЦСКА! Хочу поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнеры по команде, болельщики.

Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за всё. Пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось», – сказал Карраскаль в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

«Динамо» 27 августа объявило о переходе 25-летнего колумбийца. Он играл за ЦСКА с 2022 года.

Источник: ФК ЦСКА
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
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