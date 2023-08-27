Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе из ЦСКА колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Футболист будет выступать под восьмым номером.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.

Карраскаль выступает за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.