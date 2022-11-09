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Сегодня, 07:45

Каррера оценил нынешний «Спартак», его тренера и рассказал, смотрит ли матчи красно-белых

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с Паоло Ваноли, оценил нынешних красно-белых и их главного тренера Гильермо Абаскаля и ответил на вопрос, смотрит ли матчи «Спартака».

— Интересно, что после вас только другой итальянский тренер Паоло Ваноли пока выиграли трофей со «Спартаком». Можете объяснить, почему с красно-белыми берут титулы только итальянцы и только экс-помощники Антонио Конте?

— Это совпадение, ха-ха. А возможно, потому что мы — тактические маньяки. В Италии очень много думают об этом. Может, это немного помогло. Хотя сейчас все тренеры хороши в этом аспекте.

— Знаете Ваноли лично?

— Мы разговаривали по телефону, когда его назначили главным тренером «Спартака». Он просил у меня кое-какую информацию, я ее дал. Но я и раньше его знал. Мы много раз встречались на футбольном поле. А когда я работал в сборной Италии с Антонио (Конте), Ваноли был в молодежной сборной.

— О чем он спрашивал и что вы ему рассказали?

— Секрет!

— А победный финал Кубка России-2022 против «Динамо» во главе с ним смотрели?

— Нет.

— Смотрите ли игры нынешнего «Спартака» и что думаете о нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале?

— Нет, не смотрю. Видел лишь одну игру в этом сезоне — не помню какую. Но за результатами слежу — и вижу, что у «Спартака» получается хорошо. Поздравляю как тренера, так и игроков. Понимаю, что противостоять «Зениту» не так легко. Поэтому доволен тем, что «Спартак» сейчас на втором месте.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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Каррера ответил на вопрос, почему после успехов в «Спартаке» не получал предложений из серии А