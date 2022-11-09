Каррера ответил на вопрос, почему после успехов в «Спартаке» не получал предложений из серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился соображениями о том, почему после успеха во главе красно-белых его не приглашали работать в серии А.

— Были ли вы удивлены тому, что после золота в России клубы из серии А, пусть из нижней половины таблицы, не делали вам предложений?

— Ожидал немного большего. Был в контакте с некоторыми клубами после возвращения из России, но конкретики не было. Я это принял.

— Был ли у вас в тот момент агент?

— Был и есть — это Андреа Д'Амико. Повторюсь, у меня было множество предложений из-за границы. Но не из Италии. Не думаю, что тут проблема как-то связана с агентом.

— А с чем?

— У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А. Не знаю, как клубы принимают эти решения, но в моем случае зачастую мотивацией отказа было: «У вас недостаточно опыта, потому что вы не тренировали в Италии». Например, два-три раза мы разговаривали с «Дженоа». Ответ был таким же. А потом они позвали Тьяго Мотту, который тренировал молодежь в «ПСЖ»! У него тоже не было тренерского опыта в Италии. Возможно, я не нравлюсь итальянцам, ха-ха.