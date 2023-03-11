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Сегодня, 13:49

Каррера — о медали «Спартака» за чемпионство: «Никогда не продам ее ни за какие деньги»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, что бы он выбрал: возглавить красно-белых или нынешний «Ювентус».

«На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это моя ДНК. Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Также он рассказал, что для него значит медаль «Спартака» за победу в чемпионате России.

«Я никогда не продам ее ни за какие деньги — это часть истории моей жизни!» — добавил специалист.

Карерра возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 итальянский специалист привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-ni-za-kakie-den-gi-ne-prodam-medal-spartaka-za-chempionstvo/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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