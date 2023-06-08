Каряка рассказал, что у него есть информация о возможном новом главном тренере «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка поделился впечатлениями от выступлений бело-голубых в завершившемся сезоне и рассказал, что у него есть информация о возможном новом главном тренере московского клуба.

«Какой смысл комментировать слухи о том, что в «Динамо» может прийти Слуцкий. А у меня другая информация. Возможно, вы скоро ее узнаете, но может быть, это тоже слухи. Тяжело сразу ответить, нужно «Динамо» продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У бело-голубых есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У «Динамо» сильный состав, но у команды что-то не получается. Находясь внутри коллектива, можно находить какие-то доводы, но со стороны это делать сложнее. Думаю, что руководство бело-голубых сейчас сядет и подумает, возможно, в команде будут усиления. Найдут тренера, который исправит ситуацию. Нужны ли «Динамо» усиления? Подбор игроков у «бело-голубых» неплохой — Смолов, Тюкавин, Захарян, Фомин. Этим составом они неплохо отыграли сезон-2021/22, да и в этом году временами проводили неплохие матчи. Но им стабильности не хватает. Новый тренер поломает голову, как найти эту стабильность. Надо будет проработать много факторов. Может быть, внутри команды есть какие-то недопонимания, это надо будет проработать. Сложно судить со стороны, в чем причина», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

На протяжении большей части сезона-2022/23 «Динамо» возглавлял сербский специалист Славиша Йоканович, который был уволен из команды после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.