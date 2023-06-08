Новиков: «Если Сутормин перейдет в ЦСКА, то будет играть»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слухи, что армейцы проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Если клуб действительно им интересуется, то это значит, что Сутормина видят в составе. Если его подпишут, то он будет играть. Трансферы ведь ради трансферов не делаются. Меня такой переход не удивит. Сложно ему давать какие-то советы, только Алексею решать, переходить в ЦСКА или нет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфеее заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.