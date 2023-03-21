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Сегодня, 16:57

Каряка считает, что матч сборной МФЛ и «Крыльев» привлечет болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Крыльев Советов», а ныне тренер медийной команды «Родина-медиа» Андрей Каряка поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной МФЛ против самарского клуба.

«Во время перерыва на игры сборных «Крыльям» нужен спарринг. Почему выбор пал на сборную МФЛ? Этот матч привлечет болельщиков, повысит медийную составляющую клуба, возможно поднимется интерес к самарской команде. Плюс в сборной МФЛ играют неплохие ребята, но «Крылья» скорее всего победят. Думаю, что футболисты команды Медиалиги захотят показать себя и дадут бой самарцам. Может быть Осинькин захочет дать больше игровой практики ребятам, которые получают мало времени на футбольном поле, а может на два тайма выставит разные составы. Я на прямую связан с Медиалигой, поэтому мне интересно будет посмотреть эту игру и увидеть, что из этого получится», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

Тренерами сборной Медийной футбольной лиги на матче с «Крыльями Советов» станут Андрей Макаров и Антон Соснин. Матч пройдет 24 марта на самарском стадионе «Солидарность Арена». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Крылья» после 20 туров занимают 12-е место в турнирной таблице с 20 очками. В 21-м туре самарская команда на своем поле сыграет против «Оренбурга». Матч состоится 2 апреля в 14:00.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-match-sbornoi-mfl-i-krylev-privlechet-bolelshikov-i-povysit-mediinuyu-sostavlyayushuyu-kluba-237214/
Андрей Каряка
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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