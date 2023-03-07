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Сегодня, 21:26

Каряка уверен, что Дзюба выведет «Локомотив» из зоны стыковых матчей

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» оценил выступление нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба неплохо себя проявляет в «Локомотиве». Да, у него не получилось в Турции, но ничего страшного. Сейчас получится в «Локомотиве». Его и взяли, чтобы вывести команду из зоны стыковых матчей», — сказал Каряка «СЭ».

34-летний Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 матчах.

Андрей Каряка
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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