Каштанов: «Думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«На что может рассчитывать «Урал» в следующем сезоне? Наверное, это лучше спросить у президента и главного тренера, я же не могу отвечать за всех. Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше. Влияние Гончаренко? Все сложилось благополучно, хорошо. Все остались довольны и рады. Я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко. За себя лично тоже могу сказать, что все нормально, я доволен», — цитирует «РБ Спорт» Каштанова.

В сезоне-2022/23 «Урал» набрал 36 очков в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.