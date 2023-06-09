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Сегодня, 05:20

Каштанов: «Думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«На что может рассчитывать «Урал» в следующем сезоне? Наверное, это лучше спросить у президента и главного тренера, я же не могу отвечать за всех. Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше. Влияние Гончаренко? Все сложилось благополучно, хорошо. Все остались довольны и рады. Я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко. За себя лично тоже могу сказать, что все нормально, я доволен», — цитирует «РБ Спорт» Каштанова.

В сезоне-2022/23 «Урал» набрал 36 очков в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-urala-kashtanov-vsya-komanda-dovol-na-rabotoj-s-goncharenko/
Футбол
ФК Урал
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко
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