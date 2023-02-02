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Сегодня, 18:06

Кавазашвили назвал «Спартак» трамплинов в европейский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что после работы в московском клубе тренеры востребованы в Европе.

«Если посмотреть на иностранных тренеров, которые возглавляли «Спартак», то у почти у всех карьера сложилась хорошо. Можно сказать, что «Спартак» — трамплин в европейский футбол. Все экс-тренеры красно-белых хорошо устроились. Эмери выиграл целую россыпь трофеев, доказал свою состоятельность после неудачи в «Спартаке. Тедеско победил в Кубке Германии с «РБ Лейпциг». А сейчас говорят, что он сборную Бельгии возглавит. Был еще Мурат Якин, который со сборной Швейцарии на чемпионат мира в Катар ездил. Российские специалисты после «Спартака» тоже на видных местах. Черчесов, Карпин — это наша тренерская элита. Хотя для «Спартака» никто из них ничего не выиграл, но свои личные успехи имеет практически каждый бывший наставник москвичей», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spartak-tramplin-v-evropejskij-futbol-vse-e-ks-trenery-krasno-bely-h-horosho-ustroilis/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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