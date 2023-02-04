Кавазашвили назвал Веллитона лучшим легионером в истории «Спартака»

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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что экс-нападающий красно-белых Веллитон завершил карьеру футболиста.
«Он до сих пор играл? Ничего себе, я как-то потерял его из виду. Против возраста не попрешь, тут уж ничего не поделаешь. У нас были два очень хороших футболиста-легионера. Это Веллитон и Алекс. Это были лучшие иностранцы, на мой взгляд. Когда Веллитон был в «Спартаке», то достаточно круто играл за команду. Были и отличные голевые серии, но также нельзя забыть и то столкновение с Акинфеевым... Но раз он закончил свою карьеру, значит пришло время, вечно играть в футбол не будешь, хотя вот недавно Павлюченко объявил, что хочет забить юбилейный гол! Кто знает, может, Роман забьет его и захочет еще поиграть на таком уровне», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Бразилец Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год (в 2013-м уходил в аренды в «Гремио», «Сан-Паулу» и «Сельту»). На счету форварда 104 матча за москвичей и 57 голов. Веллитон дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды в составе красно-белых завоевывал серебряные медали РПЛ.
Последним клубом 36-летнего Веллитона был «Гремио Новуризонтино» из бразильской Серии B.
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