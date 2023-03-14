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Сегодня, 13:30

Кавазашвили: «Промес и Малком одинаково хороши. Они творят чудеса в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе и футболисте «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком — игроки одного уровня. Оба одинаково хороши. Они творят чудеса, играя в РПЛ. Наблюдать за ними — одно удовольствие. Кто выиграет гонку бомбардиров? Я ставлю не на личность, а на команду. Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Это главное», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В текущем сезоне Промес забил 16 забитых мячей в 18 матчах чемпионата России. На счету Малкома 16 голов в 19 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-promes-i-malkom-tvoryat-chudesa-v-rpl-oba-odinakovo-horoshi/
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
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