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Кавазашвили: «Рассказов не пропадет в случае ухода из «Спартака», он сможет играть о многих клубах»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем защитника Николая Рассказова в московском клубе.

«Рассказов — боец, надежный, выполняет большой объем работы на футбольном поле, — цитирует Betonmobile Кавазашвили. — А вопрос в том, нужен ли Рассказов «Спартаку» не ко мне. Его должны решить игрок, главный тренер и руководство клуба. Вижу ли Рассказова в основном составе какого-либо клуба РПЛ в случае ухода из «Спартака»? Да, вижу. Рассказов — воспитанник «Спартака», он не пропадет и сможет играть во многих российских клубах, куда бы его не пригласили. По-моему, Рассказов довольно часто появлялся в составе «Спартака». Не знаю, собирается ли он уходить или собираются его уходить. Этого я не могу знать».

Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Рассказов провел за «Спартак» 11 мачтей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Betonmobile.ru
Анзор Кавазашвили
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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