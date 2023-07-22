Защитник «Краснодара» Кайо: «Думаю, в этом чемпионате у нас получится больше, чем в прошлом»

Защитник «Краснодара» Кайо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:1) в 1-м туре РПЛ.

«Хороший матч. Мы держали концентрацию всю игру. Для нас было очень важно начать сезон с победы, чтобы потом идти по сезону. Это очень важная победа для нас. Мы привыкаем к требованиям Ивича. Думаю, что в этом чемпионате у нас получится больше, чем в прошлом», — сказал Кайо «СЭ».

«Быки» финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.