Масалитин считает, что «Ахмат» может стать чемпионом России в сезоне-2023/24

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Ахмат» может стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

«У «Зенита» большие потери в составе. Кто может воспользоваться этим и вырвать чемпионство? Есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат». Есть тот же ЦСКА, но у них свои проблемы. Я верю, что «Ахмат» может стать чемпионом? А почему нет вообще?! Они многим кровь попортят. Весна показала, что они конкурентоспособны. Есть команд восемь, которые могут претендовать на чемпионство. Сюрпризы обязательно будут!» — цитирует Масалитина Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.

22 июля грозненская команда сыграет против «Крыльев Советов» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.