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Сегодня, 12:14

КДК повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Гоцука за удаление в 22-м туре РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что комитет повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука в игре 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

31-летний футболист нижегородцев получил трехматчевую дисквалификацию за удар прямой ногой в голень форварду калининградского клуба Джоэлю Фамейе.

«Рассмотрим материалы о применении или неприменении дополнительной дисциплинарной санкции к защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку. Мы запросили документы у «Балтики». И дальше мы будем решать, применить санкции к Гоцуку или нет», — сказал Григорьянц «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Гоцук провел за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, отметившись голом и 3 результативными передачами.

Джоэль Фамейе
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
КДК
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