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Сегодня, 11:00

КДК рассмотрит выход защитника «Краснодара» Алонсо за пределы техзоны в матче против ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам 18-го тура РПЛ.

«Вопросов немного по сравнению с предыдущими турами. «Факел» — «Динамо» Москва: выход за пределы технической зоны главного тренера воронежского клуба Сергея Ташуева. Также «Сочи» — «Оренбург»: выход Деограсии на пределы технической зоны. И в матче «Краснодар» — ЦСКА такое же нарушение у тренера «Краснодара» Аманатидиса и футболиста Алонсо», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» с 38 очками ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. Команда Владимира Ивича на 2 очка опережает «Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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