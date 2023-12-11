Рианчо не удивлен, что «Краснодар» первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» из Испании Рауль Рианчо высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице после первой части сезона в РПЛ.

«Я не удивлен, что «Краснодар» первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ. У них сейчас очень серьезная команда и они обязательно добьются успеха. Слежу за ними и знаю всех лидеров, у них серьезный коллектив. Когда работает хорошее руководство, хороший тренер и хорошие футболисты, то обязательно, команда побеждает. Я лично знаком с руководством команды, очень серьезные люди и знаю, что они профессионально подходят к своему делу. Для «Зенита» не станет трагедией, если они не станут чемпионами. Если питерцы не станут, это означает, что «Краснодар» был лучше. Для соревновательной лиги хорошо, что есть чередование чемпионов. Я слежу за матчами РПЛ, но не могу посмотреть матчи чемпионата России. По телевизору не показывают РПЛ, мне жаль», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).