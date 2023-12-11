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Сегодня, 10:53

Рианчо не удивлен, что «Краснодар» первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» из Испании Рауль Рианчо высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице после первой части сезона в РПЛ.

«Я не удивлен, что «Краснодар» первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ. У них сейчас очень серьезная команда и они обязательно добьются успеха. Слежу за ними и знаю всех лидеров, у них серьезный коллектив. Когда работает хорошее руководство, хороший тренер и хорошие футболисты, то обязательно, команда побеждает. Я лично знаком с руководством команды, очень серьезные люди и знаю, что они профессионально подходят к своему делу. Для «Зенита» не станет трагедией, если они не станут чемпионами. Если питерцы не станут, это означает, что «Краснодар» был лучше. Для соревновательной лиги хорошо, что есть чередование чемпионов. Я слежу за матчами РПЛ, но не могу посмотреть матчи чемпионата России. По телевизору не показывают РПЛ, мне жаль», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-ne-udivlyon-chto-krasnodar-pervuyu-chast-sezona-zakonchil-na-pervom-meste-v-rpl-314151/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Рауль Рианчо
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