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Сегодня, 15:40

КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игроки «Спартака» и ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» , что комитет рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители «Спартака» вызваны на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Бол-бой толкнул защитника Гайича во время матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист упал.

Милан Гайич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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