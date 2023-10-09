КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича в матче со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» , что комитет рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители «Спартака» вызваны на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Бол-бой толкнул защитника Гайича во время матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист упал.