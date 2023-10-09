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Сегодня, 15:35

Динияр Билялетдинов считает, что ЦСКА был сильнее «Спартака» в дерби

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Очевидно, ЦСКА был сильнее. «Спартак» просто спас себя на последней минуте. Иногда красно-белые неплохо перехватывали инициативу, но цельный матч у ЦСКА получился лучше. Особенно выделил бы защитника армейцев Гайича, он забил два красивых и нужных гола», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на 7-й строчке.

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