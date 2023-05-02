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Сегодня, 11:28

КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова». Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален после окончания матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). На последних минутах встречи тренер получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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