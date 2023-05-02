КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Шарифи назвал назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела» рискованной авантюрой

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-защитник «Факела» Наим Шарифи прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского клуба.

«Приглашение Евсеева — это решение генерального директора Асхабадзе. Если ставка не сработает, то все камни полетят в его огород. В клубе у него большой авторитет, но решение принято. Насчет Евсеева, думаю, он сможет улучшить игру в обороне. Это единственное, что он сможет сделать за пять туров до конца. Да, он вспыльчивый и темпераментный. Возможно, ставка на его характер, но по предыдущим играм видно, что с характером у «Факела» проблем нет. На первый взгляд это кажется достаточно рискованной авантюрой», — цитирует Шарифи Legalbet.

Последним местом работы Евсеева был «Шинник», который 47-летний специалист покинул 30 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/sharifi-priglashenie-evseeva-v-fakel-riskovannaya/
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Романцев назвал Карпина одним из сильнейших российских тренеров
Ранджелович считает домашний стадион «Краснодара» лучшим в России
Романцев уверен, что Дзюба еще забьет в этом сезоне
Источник: Малком может перейти в «Арсенал»
Аленичев считает, что переподписать контракт с Дзюбой будет правильным решением для «Локомотива»
Комличенко заявил, что «Ростов» рассчитывает на первое место в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»

Ранджелович считает домашний стадион «Краснодара» лучшим в России