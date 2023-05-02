Шарифи назвал назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела» рискованной авантюрой

Экс-защитник «Факела» Наим Шарифи прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского клуба.

«Приглашение Евсеева — это решение генерального директора Асхабадзе. Если ставка не сработает, то все камни полетят в его огород. В клубе у него большой авторитет, но решение принято. Насчет Евсеева, думаю, он сможет улучшить игру в обороне. Это единственное, что он сможет сделать за пять туров до конца. Да, он вспыльчивый и темпераментный. Возможно, ставка на его характер, но по предыдущим играм видно, что с характером у «Факела» проблем нет. На первый взгляд это кажется достаточно рискованной авантюрой», — цитирует Шарифи Legalbet.

Последним местом работы Евсеева был «Шинник», который 47-летний специалист покинул 30 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.