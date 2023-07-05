Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Кечинов: «Как Джикия может внушать надежность, если в прошлом сезоне «Спартак» в каждой игре пропускал по 2 мяча?»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов сравнил защитника красно-белых Георгия Джикию с экс-игроками обороны ЦСКА Сергеем Игнашевичем и Василием и Алексеем Березуцкими.

«Достиг ли Джикия такого статуса, как в свое время был у Игнашевича и Березуцких в ЦСКА? Что касается внутри коллектива, то да, но футбольный статус достигается результатом, — цитирует Legalbet Кечинова. — Если есть титулы, трофеи, то это основное для футболиста. А когда ты ничего не выигрываешь... Игнашевич и Березуцкие были авторитетными футболистами, но они и завоевывали трофеи. Если Джикия будет выигрывать трофеи, то его статус можно будет сравнить с Игнашевичем и Березуцкими. Ну, как Джикия может внушать надежность, если в прошлом сезоне «Спартак» практически в каждой игре пропускал по два мяча?! Мы видели, какие проблемы в обороне «Спартака». Статус Джикии в сборной России? Понимаете, если у нас сейчас такой уровень футболистов, сборной и всего таков, что сильнее Джикии нет игроков. Но какой его уровень мы видим по команде, где он играет — это «Спартак». Джикия сейчас — игрок основного состава сборной. Когда появятся футболисты лучше него, то будут играть они, но пока мы этого не видим».

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

29-летний Джикия в прошедшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Алексей Березуцкий
Валерий Кечинов
Василий Березуцкий
Георгий Джикия
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА отклонил апелляцию «Осасуны» на решение об отстранении клуба от Лиги конференций
Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко — о нейтралитете фанатов на OLIMPBET Суперкубке России: «Противостояние будет всегда»

Агент Кайо сообщил, что футболист скоро приступит к работе с «Краснодаром» на сборах