Кечинов считает, что «Спартак» не имеет права играть спустя рукава после поражения от «Акрона»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«После ощутимого поражения от «Акрона» «Спартак», думаю, все-таки должен собраться. Пусть сейчас не все получается так, как получалось до этого. Мы видим, что проблемы есть, в обороне прямо существенные, серьезные проблемы с реализацией. Но, тем не менее, я буду повторяться, что вижу ту игру, на которую приятно смотреть. Мне «Спартак» Абаскаля нравится, я вижу, за счет чего команда может давать результат. Просто сейчас временный спад.

Надеюсь, с «Краснодаром» игроки соберутся, как мужики, потому что после поражения от «Акрона» они не имеют права выйти и провести так себе игру. Надеюсь, сыграют Соболев и Джикия, так что молодые в обороне будут чувствовать плечо партнера и опытного товарища. И играть немного увереннее, чем в последних матчах. То же самое и Соболев должен дать впереди — и с реализацией все будет нормально. В общем, рассчитываю, что «Спартак» обыграет «Краснодар». Разгрома, конечно, не будет. Но победа в один-два мяча — вполне», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в понедельник, 24 апреля и начнется в 19.00 (мск).