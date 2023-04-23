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Дзюба рассказал, что верит в существование инопланетян и параллельной вселенной

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, верит ли он в инопланетян и параллельную вселенную.

— Конечно, уверен, существует параллельная вселенная, — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу. — Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

— Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...

— Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

— Говорят, конец света будет в 2048 году.

— Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца сезона. На счету 34-летнего форварда шесть голов и четыре результативные передачи в семи матчах РПЛ.

С августа по ноябрь прошлого года Дзюба играл за «Адана Демирспор». 34-летний россиянин забил один гол в пяти матчах за турецкую команду. Форвард расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению в ноябре 2022 года, после чего был свободным агентом на протяжении трех месяцев.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 24 матчах.

Ранее Дзюба рассказал, что получает удовольствие от критики со стороны болельщиков.

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Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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