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Сегодня, 21:38

Кечинов заявил, что «Крылья Советов» созревают для борьбы за высокие места

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о «Крыльях Советов» после 10-го тура РПЛ.

1 октября самарская команда обыграла «Спартак» со счетом 4:0.

«У нас появилась очень хорошая команда в РПЛ. Она и была, но сейчас созревает для того, чтобы бороться за самые высокие места. Молодые мальчишки уже ни с кем не боятся играть. Они явно играют так, как хотят, и ни под кого ни подстраиваются. Видна работа тренера. Понятно, что у самарцев стоят свои задачи — больше продавать футболистов, что мы видим по последним сезонам. Но футболисты уходят, приходят, а игра остается. Здесь нужно отдать должное Осинькину», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября самарцы в гостях сыграют с «Пари НН».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005364507_kechinov_kryilya_sovetov_sozrevayut_dlya_borbyi_za_vyisokie_mesta
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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