Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Кержаков назвал Аршавина лучшим партнером в своей футбольной карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболисты и легенды «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин.
Александр Кержаков (справа) и Андрей Аршавин.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшим партнером за свою карьеру футболиста.

«Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», — цитирует Кержакова RT.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Аршавин ушел из футбола на два года позже. По ходу карьеры они вместе выступали за «Зенит» и сборную России.

С лета 2023 года Кержаков возглавляет сербский «Спартак» из Суботицы. Ранее он тренировал кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношеские сборные России.

Аршавин с 2022 года занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Летом этого года он вошел в состав правления клуба.

Источник: RT
Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Таварешем

Защитник «Динамо» Бессмертный: «Буду себя проявлять, чтобы тренерский штаб доверял мне»