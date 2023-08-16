Кержаков назвал Аршавина лучшим партнером в своей футбольной карьере

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшим партнером за свою карьеру футболиста.

«Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», — цитирует Кержакова RT.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Аршавин ушел из футбола на два года позже. По ходу карьеры они вместе выступали за «Зенит» и сборную России.

С лета 2023 года Кержаков возглавляет сербский «Спартак» из Суботицы. Ранее он тренировал кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношеские сборные России.

Аршавин с 2022 года занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Летом этого года он вошел в состав правления клуба.