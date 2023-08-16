Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Таварешем

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1) в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с защитником «Спартака» Томашем Таварешем.

«Не прям переписываемся, но в принципе хорошо общаемся. При встрече все нормально. Несмотря на то что в разных клубах, можно сказать, враждующих? Конечно! Это же футбол», — сказал Чалов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Тавареш выступал в «Базеле» вместе с армейцем Федором Чаловым и под руководством нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Перед стартом текущего сезона португалец получил травму крестообразной связки.