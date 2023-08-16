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Сегодня, 10:00

Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Таварешем

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1) в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с защитником «Спартака» Томашем Таварешем.

«Не прям переписываемся, но в принципе хорошо общаемся. При встрече все нормально. Несмотря на то что в разных клубах, можно сказать, враждующих? Конечно! Это же футбол», — сказал Чалов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Тавареш выступал в «Базеле» вместе с армейцем Федором Чаловым и под руководством нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Перед стартом текущего сезона португалец получил травму крестообразной связки.

Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
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