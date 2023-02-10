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Сегодня, 16:00

Кириченко заявил, что РПЛ движется вниз после отъезда легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается. Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очка). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991415-my-prosto-prodolzhili-dvizhenie-vniz-kirichenko-ob-urovne-rpl-posle-otezda-legionerov.html
Дмитрий Кириченко
Футбол
РПЛ
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