Классен считает, что «Спартаку» не хватает Промеса

Защитник «Спартака» Леон Классен считает, что Нидерландский нападающий Квинси Промес является ключевым футболистом московского клуба.

«Квинси Промес — это ключевой игрок. Конечно, нам не хватает его в некоторых моментах. Надеюсь, что скоро вернется», — приводит слова Классена ТАСС.

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в 6-м туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.