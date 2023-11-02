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Сегодня, 11:28

Классен считает, что «Спартаку» не хватает Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен считает, что Нидерландский нападающий Квинси Промес является ключевым футболистом московского клуба.

«Квинси Промес — это ключевой игрок. Конечно, нам не хватает его в некоторых моментах. Надеюсь, что скоро вернется», — приводит слова Классена ТАСС.

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в 6-м туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://tass.ru/sport/19179839
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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