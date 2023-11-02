Кордоба рассказал, что в «Краснодаре» думают только о победе в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что игроки клуба верят в чемпионство по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим. Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом. Нам нужно продолжать работать концентрированно в том же духе. Мы удачно стартовали, потому что хорошо играли», — приводит слова Кордобы ТАСС.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 26 баллами.