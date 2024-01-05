Клаудиньо рассказал, что Нино счастлив перейти в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о переходе бразильского защитника Нино в петербургский клуб.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.