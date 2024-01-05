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Сегодня, 14:12

Клаудиньо рассказал, что Нино счастлив перейти в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о переходе бразильского защитника Нино в петербургский клуб.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/klaudino-moi-drug-nino-schastliv-perekhodu-v-zenit-321221/
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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