Клаудиньо рассказал, почему летом не перешел во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переговоры о переходе во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

«Было много разговоров, да. С моими представителями и со мной. Было предложение, но «Зенит» его не принял. В это трансферное окно предложений не было, но летом — да. Если в один прекрасный день это произойдет, то сделка должна быть хороша для меня, для «Фламенго» и для моей нынешней команды», — приводит слова Клаудиньо UOL.

Кроме того, Клаудиньо заявил, что мечтает играть за «Фламенго».

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.