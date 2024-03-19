Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Уткина

Команды РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

ЦСКА: «Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков. Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог».

«Краснодар»: «Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память».

«Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким журналиста».

«Спартак»: «Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина. Вечная память».

«Динамо»: «Сегодня не стало выдающегося журналиста, комментатора и одного из основателей современного спортивного телевидения в нашей стране Василия Уткина. На его репортажах выросло целое поколение футбольных болельщиков.

Выражаем соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего российского футбола, спорта и журналистики».

«Локомотив»: «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».

«Ростов»: «ФК «Ростов» выражает глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким».

«Пари НН»: «Сегодня скончался легендарный футбольный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин. Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Василия, с программы «Футбольный клуб»... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия».

«Факел»: «Футбольный клуб «Факел» приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».

«Урал»: «В это просто невозможно поверить... Самые искренние соболезнования от ФК «Урал». Светлая память».

«Крылья Советов»: «Выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Уткина. На голосе Василия выросло множество любителей футбола и болельщиков нашей команды. ПФК «Крылья Советов» выражает соболезнования родным и близким Василия. Мы скорбим вместе с вами».

«Рубин»: «Сегодня не стало комментатора и журналиста Василия Уткина. Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования его родным и близким. Репортаж Уткина на матче «Рубина» с «Атлетико» с легендарной фразой «Годин, ты никогда не будешь Дядюн!» наши болельщики запомнят навсегда».

«Балтика»: «Сегодня перестало биться сердце Василия Уткина…Настоящая легенда российского футбола. Голос детства миллионов любителей игры номер 1. Великий журналист. Выражаем соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича. Вечная память».

«Сочи»: «Ушел из жизни Василий Уткин — спортивный журналист и футбольный комментатор. «Сочи» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина».