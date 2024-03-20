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20 марта, 01:13

Сенников: «Не сказал бы, что у «Локомотива» все плохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что железнодорожники в ближайших турах наберут свои очки.

«Пока «Локомотив» набрал одно очко после двух туров. «Сочи» должны были обыгрывать. С «Динамо» первый тайм был ужасный, ничего не получалось. Что касается матча с «Сочи», второй тайм провели лучше, но удаление повлияло на ход игры. «Локомотив» мог в конце выиграть, но не повезло. Не сказал бы, что у железнодорожников все плохо. Команда в хорошей форме. По составу «Локомотив» не уступает конкурентам. В ближайших турах железнодорожники заберут свои очки», — цитирует «РБ Спорт» Сенникова.

После возобновления сезона-2023/24 «Локомотив» набрал одно очко в двух матчах: ничья с «Сочи» (2:2) и поражение от московского «Динамо» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-v-horoshej-forme-ne-skazal-by-chto-vse-ploho/
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