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Сегодня, 20:42

Кобелев: «В Белоруссии есть одна-две команды, которые способны составить конкуренцию клубам РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что думает о возможном включении белорусских команд в чемпионат России.

«Честно говоря, не понимаю сколько команд будет заходить. Если клубы из Белоруссии будут вылетать, кто будет вместо них? Это многогранный вопрос, который должен проанализировать РФС. Как только нам скажут, каким образом будет происходить этот процесс, тогда и будем давать оценку. Никого не хочется обижать, но я думаю, что в Белоруссии есть одна, максимум, две команды, которые способны составить конкуренцию», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-v-belorussii-est-odna-maksimum-dve-komandy-kotorye-sposobny-sostavit-konkurenciyu-klubam-rpl-297346/
Футбол
РПЛ
Олег Матыцин
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