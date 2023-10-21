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Сегодня, 20:49

Гранат считает, что «Динамо» физически выглядело хуже «Локомотива» в матче РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал ничью бело-голубых с «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ (0:0).

«Интересный и интенсивный матч получился. Если в первом тайме практически полностью владел преимуществом «Локомотив», забирал все подборы, вторые мячи, то во втором тайме игра выравнялась, у обеих команд были моменты для взятия ворот. Мне показалось, что «Динамо» физически чуть похуже выглядит, потому что «Локомотив» практически весь матч держал интенсивную игру», — приводит Metaratings.ru слова Граната.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Локомотив» с 20 очками идет на 3-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-schitaet-chto-dinamo-vyglyadelo-khuzhe-lokomotiva-s-tochki-zreniya-fiziki-297332/
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