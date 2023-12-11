Лепсая: «Динамо» нужен классный правый защитник»

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

— Вам нравится, как смотрится «Динамо» при Марцеле Личке?

— Сначала команда много забивала, но и пропускала немало. Потом другая крайность. «Динамо» перестало и пропускать, и забивать. Зато в последних турах тренерскому штабу наконец-то удалось найти баланс между обороной и атакой. Отсюда победы над ЦСКА и в Кубке над «Зенитом». Выиграли бы и в Воронеже, если бы не Шафеев с высосанным из пальца пенальти. Странно, что в этой ситуации не вмешался ВАР.

— Какие позиции нужно усилить зимой «Динамо»?

— Самое главное — взять классного правого защитника.

— Так есть же Даса, Паршивлюк и Бессмертный.

— Даса за год в России совершенно не убедил. Хоть и капитан сборной Израиля, но в обороне не слишком надежен. Паршивлюку в марте стукнет 35. А юный Бессмертный только осваивается в РПЛ. Если клуб хочет бороться за медали, на правый фланг нужен более мастеровитый футболист. Уровня Скопинцева. Вот он мне очень нравится. На мой взгляд, из россиян на позиции левого защитника ему сегодня нет равных.