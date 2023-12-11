Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

Лепсая: «Динамо» нужен классный правый защитник»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

— Вам нравится, как смотрится «Динамо» при Марцеле Личке?

— Сначала команда много забивала, но и пропускала немало. Потом другая крайность. «Динамо» перестало и пропускать, и забивать. Зато в последних турах тренерскому штабу наконец-то удалось найти баланс между обороной и атакой. Отсюда победы над ЦСКА и в Кубке над «Зенитом». Выиграли бы и в Воронеже, если бы не Шафеев с высосанным из пальца пенальти. Странно, что в этой ситуации не вмешался ВАР.

— Какие позиции нужно усилить зимой «Динамо»?

— Самое главное — взять классного правого защитника.

— Так есть же Даса, Паршивлюк и Бессмертный.

— Даса за год в России совершенно не убедил. Хоть и капитан сборной Израиля, но в обороне не слишком надежен. Паршивлюку в марте стукнет 35. А юный Бессмертный только осваивается в РПЛ. Если клуб хочет бороться за медали, на правый фланг нужен более мастеровитый футболист. Уровня Скопинцева. Вот он мне очень нравится. На мой взгляд, из россиян на позиции левого защитника ему сегодня нет равных.

 
Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

 

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Смородская не считает чемпионской игру «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ
Лепсая: «Вендел давно мечтает уйти из «Зенита»»
Никита Кривцов: «В новом году хочу стать чемпионом России и забрать Кубок»
Дьяков положительно оценил игру «Динамо» после прихода Лички
Лепсая: «Предлагал Артура двум российским клубам»
Ерохин отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кобелев положительно оценил игру Бителло в «Динамо»

Агент Кассьерры: «Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой»