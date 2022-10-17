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Сегодня, 18:19

Кокорин прокомментировал интерес «Челси» к Захаряну

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что думает об интересе «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну. Трансфер футболиста в лондонский клуб не удалось реализовать.

«Я не знаю, ошибка это или нет. Смотря куда ехать. Если у него есть такой клуб как «Челси», то надо сделать все, чтобы уйти туда. А если какой-то непонятный клуб в непонятной лиге, то туда вообще лучше не стоит двигаться. В моем случае это была аренда, а не покупка. Меня хотели посмотреть, была аренда с правом выкупа. У меня были последние дни, я ехал в сборную к Слуцкому, и все оборвалось из-за переговоров. У меня кончался контракт с «Динамо», если я уезжал туда, то я бы возвращался свободным агентом, а «Динамо» этого не хотело», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

Сообщалось, что лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым и до закрытия трансферного окна.

Александр Кокорин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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