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Сегодня, 18:18

Куликов признался, что ощущал предвзятость к себе со стороны прошлого руководства «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как прошло расставание с предыдущим руководством клуба.

«Не успели попрощаться с ушедшим руководством и тренерским штабом. Нам объявили об этом после поражения от «Сочи» (0:4) и все», — приводит слова Куликова «Известия».

24-летний российский футболист признался, что ощущал предвзятость к своей персоне со стороны предыдущего руководства клуба.

«Да, можно сказать, что наступает новое время. При предыдущих тренерах я не играл. Хочется надеяться, что теперь буду играть чаще. Но нужно доказывать на поле, что я заслуживаю места в основе. Были ли ощущения предвзятости по отношению к себе со стороны прошлого руководства? Чуть-чуть было такое ощущение. Но я не сдавался, работал индивидуально. Выкладывался на сто процентов. Ждал своего шанса», — добавил Куликов.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив». 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Источник: https://iz.ru/1411439/aleksei-fomin/bylo-oshchushchenie-predvziatosti-so-storony-prezhnego-rukovodstva-lokomotiva
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