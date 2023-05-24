Колосков прокомментировал дисквалификацию Соболева на четыре матча

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что КДК дисквалифицировал форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча, а защитнику ЦСКА Виллиану Роше отменил красную карточку.

«КДК очень серьезный орган, в состав которого входят заслуженные футболисты и люди, разбирающиеся в футболе. Сказать, что у меня иная точка зрения, не позволяет совесть и профессиональные качества. Но я тоже в ответном жесте Роши не увидел неприличное что-то, а разглядел то, что он пытался объяснить судьям, что показывал Соболев. Но это лично мое мнение, я не был на заседании комитета. Я бы мог принять и такое решение, какое сейчас вынес КДК, а мог бы и другое. Больше, чем на четыре матча Соболева наказывать было нельзя, на меньшее количество игр можно было бы наказать. Но есть регламент, и там все прописано», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

Теперь Соболев пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первые игры в сезоне-2023/24 РПЛ.