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20 марта, 23:09

Колосков заявил, что Карпин выжимает максимум из «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру и последние результаты «Ростова» в чемпионате России.

«Сейчас сложно сказать, ничего не угадаешь. Ни одна команда не показывает стабильной игры, все меняется каждый тур. Карпин выжимает максимум из нынешнего «Ростова» за счет тактики, настроя, но им будет тяжело удержаться на втором месте. По потенциалу, составу и игре «Спартак» сто процентов выше, чем «Ростов». Все еще будет меняться», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 20 туров «Ростов» набрал 41 очко и занимает второе место в РПЛ. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-karpin-vy-zhimaet-maksimum-iz-rostova-no-im-budet-tyazhelo-uderzhat-sya-na-vtorom-meste/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Вячеслав Колосков
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