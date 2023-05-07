Орлов раскритиковал нападающего «Спартака» Соболева за чрезмерную эмоциональность: «Это разгильдяйство!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру Александра Соболева за «Спартак».

— Считаете, за последние годы «Спартак» прилично сдал?

— Отдельные игроки — конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева — он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления.

— Это безответственность?

— Это разгильдяйство! Ты профессионал, какие у тебя могут быть эмоции на футбольном поле? Возьми свои эмоции в руки — ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч — он постоянно идет в стык. Видимо, понял, что не умеет отбирать мяч и поэтому ему нужно за него драться. Причем он сам говорит, что не планирует менять в себе такое поведение. Это чистый догматизм! Ты должен меняться каждую игру в лучшую сторону — только тогда у тебя будет рост. А так он стоит на месте. С ним должен работать тренер, авторитет которого заставит его поменять мировоззрение.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 23 матча в РПЛ, забив 12 голов и сделав 6 ассистов.

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