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Сегодня, 09:15

Орлов — о Малкоме и Клаудиньо: «Ребята имеют полное моральное право уйти из «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о слухах о возможном уходе легионеров из «Зенита».

— Не боитесь, что Малком и Клаудиньо уедут летом?

— А чего бояться? Зачем за них все время держаться? Был Халк, уход которого команда пережила спокойно. Ребята имеют моральное право уйти — они сделали для «Зенита» все. Пусть будут другие. В футболе всегда меняются игроки. Если Малком и Клаудиньо захотят покинуть команду, их отпустят и заработают деньги!

В сезоне-2022/23 Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. На счету Клаудиньо 21 матч, 4 забитых мяча и 9 голевых передач.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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